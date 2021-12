Incendio sulla superstrada per Malpensa: camion distrutto dalle fiamme

Un camion è stato avvolto e distrutto dalle fiamme nella serata di venerdì 3 dicembre sulla Superstrada per l'aeroporto di Malpensa.

Tutto è accaduto intorno alle 21:30 all'altezza di Cardano al Campo, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante ha iniziato ad essere arso dalle fiamme mentre stava percorrendo l'arteria stradale; in pochi attimi le lingue di fuoco lo hanno avvolto e divorato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate con un’autopompa e un autobotte, in rinforzo dalla sede di Varese un’altra autobotte. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il veicolo e il suo carico sono stati completamente distrutti ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Per permettere le operazioni di spegnimento, la superstrada è rimasta chiusa al traffico in un senso di marcia per circa un’ora.