Fienile in fiamme alle porte di Milano: bruciano 70 balle di fieno

Un incendio ha devastato il fienile di Cascina Monella a Furato (frazione di Inveruno, hinterland nord ovest di Milano) nella mattinata di martedì 11 ottobre.

Le fiamme sono divampate intorno alle 10 e hanno interessato circa 70 balle di fieno. Sul posto, in via Don Luigi Sturzo, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con 5 squadre che stanno domando le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, hanno fatto sapere dal comando di via Messina.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme e sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Negli ultimi mesi - specie tra Legnano, Parabiago e altre zone dell'altomilanese - si sono registrati diversi incendi che hanno interessato rotoballe e campi coltivati.