Incendio in una villetta: le fiamme avvolgono il tetto

Un incendio è divampato in un'abitazione privata a Cesate, comune dell'hinterland milanese a pochi chilometri da Arese. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate dalla canna fumaria avvolgendo il tetto di una villetta di via Perosi. Da quanto appreso, non ci sarebbero state persone all'interno della casa al momento dell'incendio, per cui nessun ferito e nessun intossicato.

Il rogo è divampato poco dopo le 19 di stasera, 18 dicembre. La telefonata ai soccorsi è arrivata intotrno alle 19.20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Milano, Saronno e Monza, al lavoro per spegnere le fiamme.

A bruciare sarebbe una casa a due piani in una zona residenziale del comune milanese.