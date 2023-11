Incendio alle porte di Milano: muore un pensionato

Un incendio si è scatenato nella serata di giovedì 24 novembre a Cislago, provincia di Varese, a pochi chilometri da Rescaldina. Il rogo è divampato in un garage privato di via Volta, dove un pensionato di 78 anni passava il pomeriggio. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno iniziato a domare le fiamme per poi accorgersi che il box non era vuoto. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe che, per cause ancora da chiarire, avrebbero preso fuoco gli indumenti del 78enne per cui non c’è stato scampo. A scaturire le fiamme forse il guasto di una stufa a gas o alcuni materiali infiammabili presenti nel garage.