Incendio in un palazzo di 11 piani: evacuati gli inquilini, 5 intossicati

Un incendio si è sviluppato al quinto piano di un edificio a Cologno Monzese. Il rogo è scoppiato intorno alle 14 di martedì 19 dicembre, nel palazzo di 11 piani al civico 21 di via Papa Giovanni XXIII. Lo stabile è stato evacuato e, stando alle prime indiscrezioni, al momento risultano leggermente intossicate cinque persone.

Le fiamme partite da un appartamento sono già state spente. Al momento non sono note le cause che hanno scatenato il rogo. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il palazzo non presenterebbe problemi a livello struttuale.

Sul posto cinque mezzi dei pompieri di Milano che si sono occupati dello spegnimento delle fiamme e della messa in sicurezza dello stabile e delle persone evacuate, oltre che dei primi controlli sulla sicurezza dello stabile.