Incendio in casa, Luca Michelini al centro grandi ustionati di Milano

Un incendio è divampato in un appartamento a Como. Gravemente ferito il proprietario, Luca Michelini, professore 58enne di storia del pensiero economico all'Università di Pisa. L'uomo è stato trasportato al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.

Le fiamme si sono sviluppate nel giorno di Pasqua intorno alle 13. Michelini vive nell'appartamento comasco, situato in via Torno, con la famiglia. A causa dell'incendio ha riportato ustioni anche la figlia di 22 anni, mentre l'altra figlia e la moglie sono state portate in pronto soccorso per un principio di intossicazione.

Non sono ancora state chiarite le cause del rogo, partito dalla cucina. Sul posto sono giunti gli operatori del 118: date le condizioni considerate da subito gravi di Michelini, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato l'elisoccorso con il quale il 58enne è stato trasportato nel capoluogo lombardo.