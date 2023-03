Incendio al Corriere della Sera: fiamme in nelle cantine

Un incendio è divampato all'interno della sede del Corriere della Sera nel pomeriggio di domenica 12 marzo. Le fiamme, come reso noto dai vigili del fuoco, hanno interessato un trasformatore di corrente presente nelle cantine del palazzo di via Solferino.

Sul posto sono intervenuti i pompieri con 4 mezzi. Il fumo ha invaso diverse zone dell'edificio, come riferito dalla centrale operativa di via Messina, ma non risultano né feriti né intossicati. La struttura non ha subito danni ed è agibile.