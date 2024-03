Incendio in un capannone nel Milanese: arrivano i pompieri

Un incendio è scoppiato in una azienda dismessa di via Costantino Borsini a Corsico nel pomeriggio di domenica 31 marzo. Le lingue di fuoco sono state domate dai vigili del fuoco, fortunatamente non si registrano né persone ferite né intossicati.

Tutto è iniziato intorno alle 17.30 quando le fiamme hanno iniziato a devastare un ragno meccanico di un ex fabbrica che si occupava di smaltimento di rottami. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale con quattro mezzi (due autopompe, un’autoscala e un’autobotte) che hanno spento il rogo nel giro di un’ora e mezza.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le fiamme. Sul caso sono in corso accertamenti sia da parte dei carabinieri della compagnia di Corsico che dei vigili del fuoco di via Messina.