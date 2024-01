Bombola perde ossigeno, scoppia un incendio e poi esplode: uomo ferito

Prima l'incendio. Poi l'esplosione. Attimi di apprensione in un'abitazione di viale Ungheria a Milano. Al civico 7, nel pomeriggio di venerdì, una bombola di ossigeno per uso terapeutico domestico ha cominciato a perdere il gas. Subito dopo è scoppiato un incendio, seguito da un'esplosione che i vigili del fuoco intervenuti descrivono come non violenta. L'onda d'urto ha lesionato in modo non grave le murature di divisione con altro appartamento.

L'episodio, stando a quanto riferito dai pompieri milanesi, ha provocato il ferimento di un uomo di 90 anni che in quel momento era nella casa, un appartamento al quarto piano dove non ci sono stati crolli. Presenti anche i soccorritori del 118, oltre a tre squadre dei vigili del fuoco e i funzionari tecnici per le verifiche del caso. L'edificio è agibile.