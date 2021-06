Incendio in zona Turro a Milano: alta colonna di fumo

Una vasta nube di fumo si è inalzata in zona Turro a Milano, poco prima delle 11 di mercoledì: colpa di un incendio scoppiato all'interno di un impianto lavorativo in via Stamira D'Ancona, angolo via Valtorta. Il fumo è visibile da chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano e un'ambulanza del 118. Secondo quanto trapela dall'Azienda regionale emergenza urgenza, nel rogo potrebbe essere rimasta coinvolta una persona ma le sue condizioni non sono gravi.

Le fiamme sarebbero scoppiate all'interno di un cantiere presso la sede della Sirti, in via D'Ancona 9.