Incendio all'interno di una scuola di Milano: evacuati tutti i ragazzi

Un incendio è divampato all'interno dell'Itis Galileo Galilei di via Paravia 31 a Milano (zona San Siro) nella mattinata di giovedì 24 novembre. Secondo quanto riferito dalla questura si tratterebbe di un atto doloso.

Il rogo, scatenatosi poco prima delle 10.30, ha interessato il terzo piano dell'edificio e quello interrato (in totale la scuola conta 5 piani). Secondo quanto appreso da MilanoToday le fiamme hanno danneggiato alcuni quadri elettrici presenti nei corridoi.

Incendio Itis Galilei

Tutti i roghi sono stati spenti dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, arrivati davanti alla scuola con 4 mezzi. Tutto l'edificio è stato evacuato e non si registrano né feriti né intossicati, solo una ragazza ha riportato una leggera escoriazione al ginocchio dopo essere caduta durante le fasi più concitate dell'evacuazione ed è stata accompagnata al pronto soccorso del Pini in codice verde. Sul posto, comunque, è stata inviata un'ambulanza in servizio di prevenzione. La scuola è stata chiusa in attesa di essere liberata dal fumo.

Durante gli accertamenti, secondo quanto riferito dalla questura, è emerso che alcuni manicotti di plastica accanto ai quadri elettrici erano stati incendiati. Si tratta, dunque, di un atto doloso e sul caso sono in corso indagini da parte della polizia.