Pannelli solari innescano un incendio: fiamme sul tetto di un palazzo

Prima la scintilla, poi le fiamme. Un incendio partito dai pannelli solari ha interessato il tetto di una palazzina di tre piani al civico 26 di via Leonardo Da Vinci a Garbagnate Milanese. È successo nel pomeriggio di giovedì 2 maggio, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Tutto è iniziato poco prima delle 17.30 quando alcuni residenti hanno iniziato a sentire un forte odore di bruciato. È scattata la chiamata ai vigili del fuoco e grazie al tempestivo arrivo dei soccorsi le fiamme sono state circoscritte in poco tempo. Non risultano persone ferite e intossicate, anche perché i residenti “hanno effettuato una evacuazione spontanea dalle rispettive abitazioni”, hanno precisato da via Messina.

I vigili del fuoco, successivamente, hanno lavorato per rimuovere le guaine che coprivano i pannelli andati in fiamme e mettere in sicurezza l'edificio.