Incendio a Gorgonzola, fiamme avvolgono e devastano un bar

Un incendio ha devastat un bar di via Tommaso Cazzaniga a Gorgonzola (hinterland est di Milano) nella notte tra martedì e mercoledì 22 maggio. Per il momento non è chiaro cosa abbia fatto scatenare il rogo, caso sono in corso indagini da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Tutto è successo poco prima delle 3.30, come riferito a MilanoToday dal comando di via Messina. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei pompieri e le fiamme, che nel frattempo si erano estese a tutto il mobilio e alle attrezzature presenti all’interno dell’attività commerciale, sono state domate e spente intorno alle 7.30.

Fortunatamente non si registrano né persone ferite o intossicate. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del rogo sono state affidate al nucleo specializzato dei vigili del fuoco e ai carabinieri. Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato la scintilla.