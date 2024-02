Incendio in un'azienda: prende fuoco l'insegna luminosa

Incendio in un capannone a Mediglia questa mattina, 9 febbraio. Il rogo si è sviluppato in un capannone di un’azienda sulla strada provinciale 159 Bettola-Sordio, presumibilmente la Mapei che si occupa di materiali chimici per l’edilizia. Secondo quanto appreso, il fuoco era circoscritto all’insegna luminosa della società, da cui sarebbe scaturito tutto.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 7.20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento in poco tempo le fiamme mettendo in sicurezza l’area. Anche gli operatori del 118 hanno raggiunto l’azienda con un mezzo per precauzione, anche se nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio.

Come hanno riferito i pompieri, le fiamme non hanno danneggiato il capannone.