Di che materiale era la facciata della torre distrutta dall'incendio a Milano

La facciata di torrei dei Moro, il palazzo di via Antonini distrutto domenica da un terribile incendio, "era composta di Alucobond, un materiale costituito da lamiere di alluminio". Lo ha spiegato lunedì l'amministratore dello stabile, Augusto Bononi, presente sul posto per verificare con i suoi occhi i danni all'edificio di sessanta metri, ridotto ormai a uno scheletro.

"So che stavamo verificando la possibilità di pulirlo e anche la stabilità, perché non abbiamo mai fatto nulla sulla facciata quindi nel breve si voleva approfittare delle agevolazioni fiscali per fare una pulizia. Niente di più di quello e poi verificare gli stati di ancoraggio delle lastre e dei pannelli alla facciata", ha proseguito.

Video | Il film dello spaventoso incendio

Lui stesso - come già appurato da un video finito agli atti dell'inchiesta aperta per disastro colposo - ha confermato che "le fiamme sono partite dal quindicesimo piano. Sembra che la famiglia non ci fosse da due settimane, come mi ha detto il custode. Sull'innesco dell'incendio, stanno verificando le autorità. Da quello che si vede dai video sarebbe interno all'appartamento", ha ipotizzato Bonomi.

"Adesso siamo in contatto con la Protezione civile - ha spiegato parlando dell'accoglienza delle settanta famiglie sfollate -. Per i primi giorni che se ne occuperanno loro, poi entreremo in ballo noi e ci organizzeremo. È davvero un casino".

"Ho sentito i costruttori e non hanno spiegato nulla, si sono limitati a dire che loro sono rimasti molto sorpresi. Ci domandiamo tutti come ha fatto il palazzo a bruciare così velocemente. Penso che la Procura comincerà a capire, l'importante è che non ci siano stati feriti", ha svelato Bonomi.

Dal progetto di torre dei Moro, inaugurata una decina di anni fa, si legge che "trattandosi di un edificio di notevole altezza con una particolare criticità nei riguardi della protezione da un incendio esterno alla facciata, per l’isolamento a cappotto è stato scelto un materiale isolante incombustibile come la lana di vetro al posto del materiale isolante plastico comunemente utilizzato in questa applicazione, Eps". La facciata era invece in Alucobond. E sembra evidente che qualcosa non abbia funzionato proprio nella parte esterna del condominio.