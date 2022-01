Litiga con il meccanico e brucia sei macchine nell'officina

Tutto per vendetta. Un uomo di 71 anni è stato arrestato e messo ai domiciliari dai carabinieri di San Donato Milanese perché accusato di aver bruciato sei macchine parcheggiate nel cortile di un'autofficina di Pieve Emanuele.

Il rogo era avvenuto la notte del 14 agosto: le fiamme avevano distrutto i veicoli e danneggiato una pizzeria vicina. Partendo dalle immagini registrate dalle tecamere, i militari sono riusciti a risalire al 71enne, poi incastrato.

Stando a quanto reso noto dai carabinieri in una nota, l'incendio doloso sarebbe arrivato "dopo una lite scaturita in una casa vacanza". A quel punto, "mosso da una forte rabbia dovuta al deterioramento dei rapporti familiari, si era recato di proposito a Pieve Emanuele per causare l'incendio, cospargendo i mezzi di benzina".