L’incendio e il muro di fuoco: cos’è successo nell’officina di via Fra Galgario

Ricostruire cosa abbia provocato l’incendio, ma soprattutto capire perché si sia propagato così in fretta e con così tanta forza. Sono i punti fermi dell’indagine sulla tragedia di via Fra Galgario a Milano (zona Gambara) che ha ucciso Silvano Tollardo, la moglie Carolina De Luca e il loro figlio Antonio.

All’interno di quello che resta dell’officina nella mattinata di sabato erano al lavoro sia i pompieri che gli agenti della scientifica. Gli investigatori stanno raccogliendo tutto il materiale utile alle indagini, tutti documenti che finiranno all’interno del fascicolo per omicidio colposo disastro e incendio colposo in procura a Milano (il titolare dell’officina verrà iscritto nel registro degli indagati a sua garanzia).

"L'incendio è stato molto rapido, abbastanza violento anche negli effetti e propagazione. Per comprendere la dinamica bisogna fare degli approfondimenti però sicuramente è stato un incendio importante, con effetti anche purtroppo abbastanza devastanti”, lo ha detto a Mianews il dirigente vicario del comando vigili del fuoco Milano, Daniele Panza presente questa mattina sul luogo della tragedia. Alla domanda se l'officina al piano terra avesse tutte le autorizzazioni e fosse in regola, il vicecomandante vicario ha risposto "da quello che sembra insomma non ci sono elementi tali da ricondurre l'attività a nostro controllo. Stiamo facendo tutti gli accertamenti e non escludiamo nessuna possibilità ma al momento non ci sono aspetti di questo tipo".

Sul luogo del rogo è al lavoro anche una squadra di Unareti, da ieri sera stanno facendo accertamenti sulla rete del gas. L'allaccio, raccontano gli abitanti della zona, è stato da subito staccato. Sotto osservazione anche la struttura del palazzo, danneggiata dalle fiamme ma non a rischio cedimento.

Il racconto dei residenti

Le persone che vivono al vicino civico 6, ieri, sono state subito fatte evacuare, come Nunzia. Il suo appartamento affaccia proprio sulla strada. "Al momento dell'esplosione ero al supermercato in piazzale Siena - racconta - mi ha chiamato mia figlia che vive in zona Forze Armate in quanto un vicino vedeva una colonna di fumo nero. Ci hanno fatto evacuare e rientrare alle 22. Conoscevo le tre vittime, avevo salutato il figlio proprio alle 18, anche il proprietario dell'officina, Fabrizio, un lavoratore onesto".

Un altro testimone che abita al palazzo di fronte, dall'altra parte della strada, racconta che al momento dell'esplosione era in casa con la figlia. Hanno sentito l'esplosione ma non sono stati fatti evacuare. Parla di più esplosioni anche Francesco che abita a pochi metri. Ha sentito più esplosioni e racconta che i primi ad arrivare sono state sei pattuglie della Polizia. #elb

L’incendio, cos’è successo

Secondo una primissima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato poco dopo le 18:30 nell’officina al piano terra del palazzo al civico 8, durante una lavorazione (pare sulla marmitta) su una Volkswagen Polo. Il meccanico che stava lavorando, secondo quanto appreso da MilanoToday, appena smontato il pezzo avrebbe visto espandersi del liquido infiammato che poi ha raggiunto gli angoli del laboratorio. Uno dei lavoratori avrebbe cercato di spegnerlo con un estintore, ma non è bastato. In pochi attimi le fiamme hanno inglobato attrezzatura e materiali presenti, tra cui alcuni pneumatici. L'ossigeno ha alimentato l'incendio, propagandosi fino al terzo piano dell’edificio, dove abitava la famiglia Tollardo, rimasta intrappolata dal fumo.