Grossa colonna di fumo per un incendio a Milano

Una grossa e alta colonna di fumo, visibile anche da molti chilometri di distanza, si è innalzata nel cielo dell'area al Sud di Milano. Nel primo pomeriggio di domenica, dopo le 13, in via Fabio Massimo è scoppiato un incendio in una zona con degli orti e una carrozzeria.

Sul posto sono a lavoro una decina automezzi dei vigili del fuoco. Stando a quanto segnalato dalla centrale operativa del Comando provinciale non ci sarebbero persone ferite, né evacuate. Chiusa temporaneamente al transito veicolare via Fabio Massimo da via Omero. Sul posto anche la polizia locale di Milano.

Stando ai pompieri, le fiamme hanno principalmente coinvolto l'area verde e alcune attività come carrozzerie e officine (dov'erano conservati pneumatici e altro materiale similare). Anche per questo motivo è intervenuta l'Arpa per campionare l'aria. Per il momento non sono state diffuse altre informazioni.

Durante le prime ore del mattina il personale dei pompieri era stato impegnato in un altro importante intervento in un edificio a Rho. In quel caso un uomo di 50 anni era stato salvato dalle fiamme, anche se ha riportato gravi ustioni e un'intossicazione.