Un incendio è scoppiato nella serata di venerdì nel comune di Opera, Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo sviluppatosi all'interno della piattaforma ecologica.

La polizia locale di Opera, come fanno sapere sulla loro pagina Facebook, è arrivata in ausilio per la messa in sicurezza dell'area. Al momento non si segnala la presenza di feriti.