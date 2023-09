Incendio nella palazzina: il rogo è partito dalla cucina

È partito dalla cucina l’incendio che ha colpito il secondo piano di una palazzina di cinque in via Meloria 20, a Milano, tra Lotto e Portello. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme evitando il coinvolgimento di persone, oltre agli operatori del 118 e le forze dell’ordine. Il rogo è divampato intorno alle nove e mezza di martedì sera. Diversi i danni all’interno dell’appartamento.

Un secondo incendio ha colpito una cantina in via Merati 6 a Canegrate, cittadina nell’hinterland di Milano a pochi passi da Legnano. Il rogo in una palazzina su tre livelli. Anche in questo caso nessuna persona è stata coinvolta.

Le fiamme sono divampate poco prima delle otto di martedì 26 settembre. A intervenire i vigili del fuoco di Legnano e Inveruno, con autopompa e diversi mezzi, che sono riusciti a spegnere il rogo in tempo, scongiurando grossi danni