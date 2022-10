Incendio (doloso) devasta una pasticceria di Milano

Un incendio ha devastato la pasticceria "I 4 maestri" di via Giovanni Pacini a Milano (zona Piola) nella notte tra martedì e mercoledì 19 ottobre. Sul caso stanno indagando i poliziotti della questura, intervenuti sul posto per i rilievi, ma secondo quanto comunicato da via Fatebenefratelli sembra il rogo sia di origine dolosa.

Le fiamme sono divampate intorno alla 1.30 e hanno danneggiato la serranda e parte del mobilio all'interno del negozio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, comunque, sono riusciti a domare le lingue di fuoco prima che distruggessero l'intera attività commerciale. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati.



Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine fuori dal negozio, proprio in prossimità della saracinesca, sono staste trovate delle tracce di liquido infiammabile. Proprio per questo motivo l'ipotesi dell'incendio doloso è quella più accreditata. Il proprietario dell'attività, cittadino italiano di 68 anni, ha riferito alle forze dell'ordine di non aver mai subito minacce.



Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Gli occhi elettronici, infatti, potrebbero aver ripreso i volti o il veicolo utilizzato dal piromane.