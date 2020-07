Incendio a Paullo, deposito di materiale edile devastato dalle fiamme: pompieri al lavoro

Un incendio ha distrutto un deposito di attrezzi a Paullo nella notte tra lunedì e martedì 28 luglio. È successo intorno alle 4 del mattino in un cascinale lungo la Sp 415, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.,

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti i pompieri con cinque automezzi che sono riusciti a domare le fiamme verso l'alba. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le lingue di fuoco, sul caso sono in corso accertamenti. Secondo quanto riferito da via Messina le lingue di fuoco hanno distrutto alcune baracche e un deposito di materiale edile. Non si sono registrati nè feriti né intossicati.