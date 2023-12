Incendio in chiesa a Villastanza, presepe avvolto dalle fiamme: si indaga

Prima le fiamme, poi l'intervento dei pompieri. Un incendio ha interessato il presepe allestito nella chiesa di Villastanza (frazione di Parabiago, hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre.

Tutto è successo poco dopo le 13 nella chiesa di Piazza Indipendeza, come riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. Sul posto sono intervenuti sia i pompieri che il 118 con un'ambulanza. Le fiamme, che avevano alzato una densa nube di fumo nero, sono state spente nel giro di pochi minuti.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Secondo quanto trapelato non è escluso che si sia trattato di un atto doloso.