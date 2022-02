Un piromane ha appiccato 7 incendi a Milano

7 incendi in una notte. Tutti uguali, tutti uno in fila all'altro e a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. E, quasi sicuramente, accesi dalla stessa mano. Piromane in azione nella notte tra lunedì e martedì 22 febbraio a Milano, dove diversi cumuli di spazzatura sono andati distrutti a causa di 7 distinti incendi.

Tutto è iniziato intorno alle 2:30, come riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di via Messina. I pompieri hanno spento roghi di rifiuti in via Vitruvio per poi spostarsi in Corso Buenos Aires, via Porpora, Piazza Godetti e Valvassori Peroni. Gli incendi (l'ultimo è stato spento intorno alle 5:30) non hanno causato danni ingenti; tutti sono stati domati nel giro di qualche minuto, come assicurato dalla centrale operativa milanese.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Non è il primo caso: a metà gennaio un piromane aveva distrutto 4 scooter e due automobili in zona Stazione Centrale a Milano.