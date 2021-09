Incendio alle porte di Milano: fiamme devastano l'ex Snia di Varedo

Un incendio sta distruggendo i capannoni dell'ex Snia di Varedo (Monza). Le fiamme sono divampate all'alba di sabato 25 settembre e per il momento non è chiaro cosa le abbia scatenate.

L'alta colonna di fumo nero, come riportato da MonzaToday, è visibile anche da molti comuni della Brianza e della città metropolitana di Milano. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza; sono state inviate due autopompe da distaccamento di Desio e Bovisio Masciago, due autobotti dal comando di Monza e dal distaccamento di Vimercate, un'autoscala dalla centrale di Monza oltre un'autopompa dal Comando di Milano.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato anche un'ambulanza in codice giallo, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Per il momento non è chiaro cosa stia alimentando le fiamme, non è escluso che all'interno dell'ex colosso tessile ci siano dei rifiuti. Sul posto sono arrivati anche i tecnici Arpa e i carabinieri. I pompieri stanno lavorando anche affinché le fiamme non si propaghino nei boschi circostanti.