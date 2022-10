Incendio in una carrozza di un treno a Milano

Per fortuna non c'era nessuno all'interno, come si temeva. La carrozza passeggeri di un treno in sosta nello scalo ferroviario di Milano Certosa è stata interessata da un incendio scoppiato poco prima dell'una di notte.

Sul luogo del rogo, all'altezza di via Stephenson, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e un ambulanza del 118. I pompieri hanno domato le fiamme e verificato che all'interno della carrozza interessata non ci fosse nessuno e, fortunatamente, era così. Non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato l'incendio.