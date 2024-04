Incendio in un treno provoca ritardi mostruosi (anche di 200 minuti)

L'incendio al locomotore di un treno merci ha scatenato il caos mercoledì sera sulla Milano-Venezia: per fortuna nessuno si è fatto male, ma le operazioni di bonifica e messa in sicurezza – sul posto i Vigili del Fuoco di Brescia e Paitone – hanno costretto a una chiusura obbligata della linea ferroviaria, circostanza che ha provocato ritardi fino a 200 minuti e oltre. Il rogo è divampato poco prima delle 20 dalla bobina del locomotore di un convoglio in quel momento in transito a Rezzato: le cause sono ancora in corso di accertamento, come racconta BresciaToday.

I treni costretti allo stop e ritardi di 200 minuti

“La circolazione è sospesa tra Rezzato e Lonato per un intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi della linea: i treni possono registrare ritardi”, scriveva Rfi in una nota diffusa in primissima serata. Con il passare delle ore la situazione si è complicata, e non poco: transito interrotto in entrambe le direzioni e diversi treni fermi in stazione o lungo il percorso. Almeno 6 i Frecciarossa interessati dallo stop obbligato, 2 treni Italo e vari convogli regionali.

Al picco di 200 minuti di ritardo raggiunto dal treno AV 9757 diretto a Venezia sono seguiti ritardi da 180 minuti per il regionale 2646 diretto a Milano, 160 minuti per il treno AV 9759 diretto a Trieste, 140 minuti per il regionale 2648 diretto ancora a Milano, 100 minuti per il treno AV 9763 in direzione Venezia e via così. Solo dopo la mezzanotte la circolazione è ripresa a rilento. Caos in stazione a Verona Porta Nuova: a decine i pendolari costretti a uno stop obbligato. E c'è chi si è dovuto fermare a dormire in città.