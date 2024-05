Incendio in una villetta a Turbigo: frigorifero in corto scatena le fiamme

Prima la scintilla causata da un cortocircuito, poi le fiamme e il fumo. Incendio in una villetta di via Ugo Foscolo a Turbigo nella mattinata di mercoledì 8 maggio. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano feriti ma una persona (presente in casa quando sono scoppiate le fiamme) è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso in codice verde perché leggermente intossicata.

Tutto è accaduto poco prima delle 8.30, come riferito dai vigili del fuoco del comando di Milano. Le fiamme, più nel dettaglio, sono divampate da un frigorifero della taverna dell’abitazione e successivamente hanno coinvolto la lavatrice.

È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti tre mezzi dei pompieri. Le lingue di fuoco sono state spente poco dopo dai vigili del fuoco. Non si registrano gravi danni, ma una persona presente in casa durante l’incendio è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice verde al pronto soccorso in quanto avrebbe respirato del fumo. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.