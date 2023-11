Incendio nella palazzina: anziana muore tra le fiamme

Un incendio è divampato all’interno di un’abitazione di via Armellini 10, al terzo piano. All’interno la proprietaria di casa, una donna di 92 anni di Milano, per la quale non c’è stato nulla da fare.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13.30 di mercoledì 8 novembre, in una palazzina a pochi passi dalla fermata metropolitana di Affori. A prendere fuoco solo il soggiorno. Secondo quanto emerso finora, la donna si trovava sul divano. Al divampare delle fiamme si sarebbe alzata per scappare, ma sarebbe rimasta ustionata senza riuscire a superare il corridoio. Non è ancora chiaro cosa abbia scaturito il rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, del distaccamento Benedetto Marcello, del comando centrale e il nucleo speleo-alpino-fluviale.