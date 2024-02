Incendio in un capannone: a fuoco un ammasso di rifiuti

Incendio in via Campazzino a Milano nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio. Le fiamme sono divampate da un ammasso di rifuti fuori da un capannone dismesso, nei campi tra Vigentino e Chiesa Rossa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, tuttora a lavoro per spegnere l'incendio e per capire se sia stato un atto doloso o meno. Al momento non sembrano esserci feriti e non è chiaro di che tipologia di rifiuti si trattasse.