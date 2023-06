Incendio a Milano, fiamme in una torre: vigili del fuoco al lavoro

Incendio in via Gallarate a Milano. Le fiamme sono divampate in un appartamento al 13esimo piano di un palazzo al civico 1 intorno alle 16.40 di mercoledì 28 giugno.

Sul posto tanno intervenendo i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autoscala, tre autopompe e un'autobotte, oltre alle ambulanze dell'azienda regionale di emergenza urgenza. Per il momento non è chiaro se ci siano persone ferite o intossicate, né cosa abbia scatenato il rogo.