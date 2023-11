Incendio in via Ponte Nuovo: fiamme in un appartamento al quarto piano

Incendio in via Ponte Nuovo a Milano (zona Crescenzago) nella mattinata di venerdì 10 novembre. Le fiamme hanno interessato un appartamento al quarto e ultimo piano di una palazzina al civico 24.

Tutto è accaduto poco dopo le 11, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco e i sanitari del 118. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, ma le lingue di fuoco sono state estinte nel giro di pochi minuti dai pompieri.

Non si registrano né feriti né intossicati, anche se la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo a scopo precauzionale. La palazzina non è stata evacuata per le operazioni di spegnimento.