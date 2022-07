Cantina in fiamme: padre e figlio intossicati e ustionati

Due persone ricoverate a causa di un incendio. A prendere fuoco, intorno alle 8.30 di sabato 23 luglio, la cantina dello stabile di via Rizzardi 22, zona Trenno, perfieria nord ovest di Milano. Sul posto sono intervenuti 118 e 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evacuato la scala dove è scoppiato il rogo.

Sei in totale le persone coinvolte nel rogo, tra le quali un uomo di 56 anni e un ragazzo di 22, padre e figlio, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano per via di un'intossicazione da fumo e di alcune ustioni, per fortuna non gravi.

Al momento sono in corso le attività di messa in sicurezza del palazzo da parte dei vigili del fuoco. Ad accorrere sul luogo anche polizia locale e carabinieri, al lavoro per fare luce sulle cause dell'incendio.