Incendio in una palazzina in ristrutturazione in via Giacomo Watt a Milano

Paura per un incendio in una palazzina in Giacomo Watt in zona San Cristoforo a Milano.

Le fiamme sono scoppiate alle prime luci dell'alba di venerdì in un edificio attualmente in ristrutturazione e per fortuna, secondo le primissime informazioni, in quel momento disabitato.

Secondo la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza non ci sarebbe stato nessuno all'interno e quindi il rogo non avrebbe provocato alcun ferito.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 insieme ai carabinieri e naturalmente ai vigili del fuoco.