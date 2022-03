Incendio, evacuato palazzo di 13 piani

Un intero palazzo di 13 piani evacuato e quattro persone soccorse in codice verde. Incendio in via Zoagli 7, zona Quarto Oggiaro, nella serata di sabato 12 marzo, poco prima delle 21.

Sul posto sono accorsi 6 mezzi dei vigili del fuoco, che per un'ora e mezza, fino alle 22.30, hanno lavorato per domare il rogo, scoppiato nelle cantine dell'edificio. Quattro inquilini sono stati soccorsi dai mezzi del 118 e trasportati all'ospedale San Carlo di Milano per una lieve intossicazione da fumo.

Dopo l'evacuazione, avvenuta a scopo precauzionale, i residenti sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incendio.