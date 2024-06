Esplosione e incendio in una fabbrica di vernici a Vignate: un operaio ustionato

Prima l’esplosione e le fiamme, poi le sirene dei mezzi di soccorso. Un incendio è divampato nella mattinata di mercoledì nella sede della Omega Color di Vignate, azienda dell’hinterland est di Milano che lavora vernici per la segnaletica stradale. Due operai sono stati accompagnati in ospedale, uno è rimasto ustionato, il secondo per accertamenti.

Tutto è successo poco prima delle 10, come riferito dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una primissima ricostruzione sembra che l’esplosione abbia interessato un bidone di solvente. Un uomo di 28 anni ha riportato ustioni di secondo grado alla schiena, alle gambe e alle braccia; ustioni che sarebbero state causate dal contatto con la sostanza chimica.

Il 28enne, stabilizzato dai soccorritori, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Niguard, le sue condizioni sono serie ma non sembra essere in pericolo di vita. Un altro lavoratore dell’azienda, un uomo di 34 anni, è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Melzo. L’uomo è asintomatico, ma è stato accompagnato in ospedale “per accertamenti a seguito di esposizione alla sostanza”, hanno precisato dall’Areu.

Sulla dinamica che ha causato l’esplosione e l’incendio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, arrivati nel capannone di via Lombardia insieme ai tecnici dell’Ats e ai vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola.