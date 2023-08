Brucia le sterpaglie ma s'incendia il terreno e sviene per l'intossicazione

Stava bruciando alcune sterpaglie, ma il fuoco si è propagato e ha perso i sensi. È successo venerdì mattina a San Colombano al Lambro, un centro del basso lodigiano che, però, è all'interno della Città metropolitana milanese. Protagonista un 41enne, finito al pronto soccorso.

Erano da poco passate le undici e mezza. L'uomo aveva tagliato l'erba in un terreno di sua proprietà di Strada Vicinale Chiavaroli, sulle colline, e aveva acceso il fuoco per bruciare delle sterpaglie. Il fuoco però si è propagato ben oltre, fino a incendiare circa quattro ettari di terreno, equivalenti a più di quattro campi da calcio. Una passante ha trovato l'uomo svenuto per l'intossicazione e ha chiamato i soccorsi.

I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con due ambulanze. Il 41enne è stato portato al pronto soccorso di Lodi in codice giallo. Presenti anche i carabinieri forestali per i rilievi del caso e i vigli del fuoco di Lodi e Milano con le autobotti, che hanno lavorato fino all'una per domare le fiamme.