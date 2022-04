Incendio al tetto di un palazzo, 45 famiglie fuori casa per la notte

Sono state evacutate 45 famiglie per domare le fiamme in seguito ad un incendio scoppiato a Legnano venerdì alle due e mezza di pomeriggio. E per spegnere il fuoco ci sono volute nove ore di lavoro da parte dei pompieri.

E' successo in via Ariberto da Intimiano ad una palazzina di cinque piani il cui tetto è stato parzialmente distrutto. In quel momento, nel sottotetto, erano al lavoro alcuni operai, che hanno immediatamente dato l'allarme. Non è ancora nota l'origine esatta delle fiamme. Sabato mattina ancora presenti i vigili del fuoco e operai di una ditta specializzata per rimuovere i detriti del tetto.

Le 45 famiglie hanno dovuto trascorrere la notte tra venerdì e sabato ospiti da amici e parenti oppure in albero. Non si sa ancora quando potranno fare ritorno a casa. Ma sembra che non vi siano pericoli strutturali per l'edificio.