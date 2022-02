Incendio a Legnano, fiamme devastano il capannone della Raimondi Cranes

Un incendio ha devastato un capannone della Raimondi Cranes, azienda di via Torquato Taramelli a Legnano che costruisce gru, nella mattinata di mercoledì 16 febbraio. Le fiamme sono divampate poco dopo le 7:30 in un'ala del fabbricato in cui erano accatastati alcuni pallet, in pochi attimi le lingue di fuoco si sono estese a tutto il capannone fino a far crollare la copertura in più punti.

I vigili del fuoco - intervenuti con mezzi dai distaccamenti di Rho, Busto Arsizio e Legnano - hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme, intorno alle 12:30 la situazione era sotto controllo. Il fumo ha creato alcuni disagi nel quartiere San Martino, ma fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati; l'agenzia regionale di emergenza urgenza aveva inviato sul posto un'ambulanza della croce rossa per motivi precauzionali.

Ignote per il momento le cause del rogo, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Per permettere il lavoro dei pompieri la polizia locale ha chiuso al traffico le vie Taramelli e Bellingera.