Incendio a scuola a Milano, studenti e docenti evacuati

Un incendio si è sviluppato al liceo linguistico Virgilio di Milano, in piazza Ascoli, nella mattinata di giovedì primo dicembre. La chiamata ai soccorsi è partita verso mezzogiorno meno un quarto. Sul posto si sono recati i sanitari dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) con alcuni mezzi, nonché i vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, l'incendio si sarebbe sviluppato in seguito ad uno sversamento di gasolio nei locali delle caldaie. I vigili del fuoco riferiscono che le fiamme sono sotto controllo e non vi è stato alcun problema per le persone. Il personale (docente e non docente) e gli studenti sono stati comunque evacuati per la massima sicurezza.