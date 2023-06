Incendio alla Lidl di San Donato, in fiamme il magazzino del supermercato

Incendio alla Lidl di San Donato Milanese. Nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno un incendio ha interessato il magazzino del punto vendita di via Angelo Moro.

Le fiamme, come appreso da MilanoToday, sono divampate intorno alle 16 e hanno interessato parte della struttura. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con sei mezzi. Non risultano né feriti, né intossicati. Tutte le persone all'interno della struttura sono state evacuate. Il rogo, stando a quanto riferito da via Messina, è sotto controllo.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le fiamme, le lingue di fuoco hanno danneggiato prevalentemente il magazzino del punto vendita.