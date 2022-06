Incendio all'aeroporto di Linate, dirottato un volo in arrivo a Milano

Incendio mercoledì pomeriggio nell'aeroporto di Linate. Le fiamme, stando alle informazioni finora apprese, sono divampate verso le 17 tra le sterpaglie adiacenti alla pista, all'interno del perimetro del city airport meneghino.

Il rogo è stato immediatamente domato dai vigili del fuoco e non sono stati registrati danni a persone o cose. Ridotti al minimo i disagi per gli aerei in transito, che non hanno subito stop o cancellazioni.

Soltanto il volo AZ1718 - in servizio tra Catania e Milano - è stato dirottato all'aeroporto di Malpensa perché in quel momento sulla pista era in corso l'intervento dei vigili del fuoco e per precauzione il velivolo è stato fatto atterrare nell'aeroporto varesotto.