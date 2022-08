Incendio a Milano, disabile intrappolata nella casa in fiamme: salvata dai pompieri

Una donna disabile che era rimasta intrappolata nella sua casa in fiamme è stata salvata dai vigili del fuoco. È successo nella notte tra sabato e domenica 7 agosto in via San Gimignano a Milano (zona Lorenteggio).

Tutto è accaduto intorno alle 2:30, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero divampate nella cucina dell'appartamento: al quinto piano di un palazzo al civico 5.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno spento le lingue fuoco e tratto in salvo la donna che successivamente è stata trasportata al pronto soccorso per una intossicazione da fumo.