Incendio a Milano, camion avvolto e distrutto dalle fiamme

Un camion è stato avvolto e distrutto dalle fiamme in viale Lunigiana all'angolo con via Melchiorre Gioia nel pomeriggio di giovedì 29 giugno.

Le fiamme sono scoppiate intorno alle 15.45 e sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con un'autopompa serbatoio (Aps). Non si registrano persone ferite o intossicate.

Ancora da chiarire cosa abbia innescato le fiamme, stando a quanto appreso da MilanoToday sembra che il mezzo fosse in movimento (in direzione Stazione Centrale) quando ha iniziato a uscire del fumo dal motore, fumo che è stato il preludio dell'incendio. In pochi attimi le lingue di fuoco si sono estese al cassone, andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri e la polizia. Per permettere le operazioni sono stati fermati momentaneamente anche i tram della line 5.