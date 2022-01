Un piromane ha appiccato tre incendi a Magenta

Tre incendi uno in fila all'altro e sempre a pochi minuti di distanza. E, quasi sicuramente, la stessa mano dietro al blitz. Piromane in azione nella notte tra mercoledì e giovedì 27 gennaio a Magenta, hinterland Ovest di Milano, dove diversi cumuli di spazzatura e un'automobile sono andati distrutti a causa di tre distinti incendi.

Tutto è iniziato intorno alle 4:30, come riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco. I pompieri hanno spento roghi di rifiuti in tre strade una adiacente all'altra: in via Trento, in via Bligny e in via Giuseppe Verdi. Il personale del 115, inoltre, ha domato un rogo in via Fornaroli dove un'automobile ricoverata all'interno di un box è stata avvolta dalle fiamme, per il momento, tuttavia, non è chiaro se questo rogo sia collegabile agli altri tre.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, intervenuti sul posto per i rilievi. Nei giorni scorsi un piromane aveva distrutto 4 scooter e due automobili in zona Stazione Centrale a Milano. Su quel fatto sono in corso indagini da parte della polizia.