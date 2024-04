Incendio a Milano, fiamme in un appartamento: mamma e figlio in ospedale

Prima una scintilla, poi il rogo. Incendio in una palazzina di cinque piani di via Mar Nero a Milano (zona Forze Armate) nella notte tra mercoledì e giovedì 4 aprile. Una mamma di 31 anni e il suo bambino di quattro sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda.

Tutto è successo intorno a mezzanotte e mezza, come riferito dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Ancora ignote le cause che hanno fatto scatenare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La struttura è stata evacuata per le operazioni di spegnimento.

L’incendio è stato domato dai pompieri. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. La 31enne e il bambino sono stati accompagnati al Niguarda, fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.