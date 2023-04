Incendio in un bosco, in fiamme i depositi di attrezzi agricoli

Incendio in un'area boschiva tra il Milanese e il Varesotto, domenica pomeriggio. È successo nella frazione Nizzolina di Marnate (Varese), in via Vittorio Veneto. Le fiamme sono divampate intorno alle quattro e mezza.

L'area boschiva parallela alla strada è stata interessata da un incendio per cause ancora in via di accertamento. Le fiamme - rendono noto i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese - hanno raggiunto le pertinenze di un’abitazione. Il rogo ha distrutto alcuni manufatti adibiti a deposito attrezzi agricoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalle sedi di Tradate, Busto-Gallarate e Legnano con tre autopompe, un autobotte e due fuoristrada attrezzati con modulo antincendio. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area.