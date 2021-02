Incendio in via Medici del Vascello a Milano, De Corato: "Serve un'ordinanza del sindaco"

Incendio in via Medici del Vascello a Milano (zona Corvetto) nella giornata di mercoledì 17 febbraio. Le fiamme sono divampate in una palazzina abbandonata e occupata abusivamente da alcuni antagonisti.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Tanto fumo, ma fortunatamente non si è registrato nessun ferito, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Non è il primo incendio in un'area dismessa del quartiere. Lo scorso 11 dicembre un edificio dismesso contiguo era stato interessato da un rogo. Le fiamme, comunque, hanno agitato le acque della politica cittadina. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato ha chiesto che lo stabile venga messo in sicurezza e sgomberato: "Palazzo Marino, vista la situazione di pericolo, deve intervenire con un’ordinanza contingibile urgente intimando alle proprietà di mettere in sicurezza gli edifici, non in modo precario, bensì in maniera da impedire l’ingresso a chiunque sia intenzionato ad entrare. Per fare ciò è necessario anche che dopo la messa in sicurezza il Comune o vigili in prima persona o imponga alla proprietà di farlo". De Corato ha annunciato che nella giornata di lunedì 22 febbraio porterà la questione all'attenzione del consiglio comunale.