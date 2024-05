Incendio in un negozio e nuvola di fumo, evacuato lo stabile

Incendio in un negozio di Melegnano nel pomeriggio di giovedì 30 maggio. È successo alla tabaccheria di via Dezza intorno alle tre.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con quattro squadre, per domare le fiamme, che hanno interessato un apparecchio in cantina. Molto probabilmente la causa è stata un corto circuito. Il fumo si è sprigionato fino allo stabile vicino. Si è resa necessaria l'evacuazione della palazzina da parte dei pompieri, per mettere in sicurezza i locali.

Nessuno è rimasto ferito.