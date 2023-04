Incendio nel Milanese: in fiamme il tetto di una palazzina, tutti evacuati

Incendio nel Milanese, giovedì pomeriggio, al tetto di una palazzina di due piani. È successo verso le cinque meno dieci nel centro di Melzo, in via Agnese Pasta al civico 39.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco (intervenuti sul posto con 9 squadre per spegnere le fiamme), sono stati coinvolti due appartamenti e la palazzina è stata evacuata. Presenti i carabinieri e, sembra solo in via precauzionale, il personale sanitario del 118.